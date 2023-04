Persona infortunata bloccata sulla parete per esercitazione a Castellina Marittima

Addestramento in parete per l’equipaggio del reparto volo dei Vigili del Fuoco di Cecina, in collaborazione con il nucleo Saf (Speleo Alpino Fluviale) del Comando di Livorno. Teatro della simulazione di intervento una vecchia cava in provincia di Pisa, a Castellina Marittima. Lo scenario era il soccorso ad una persona bloccata e infortunata su una parete rocciosa.