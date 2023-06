Il temporale che si è abbatutto ieri, 14 giugno, a San Miniato, ha causato sensibili disagi agli abitanti di alcune zone, che si sono ritrovati invasi dall'acqua. Come segnalava il Comune su Facebook verso le 18.30 c'è stata l'esondazione di alcuni rii: "Si segnalano sul territorio zone allagate a seguito del temporale, e l'uscita di alcuni rii localizzati soprattutto tra Ponte a Elsa e La Scala. Per chi è in movimento vi preghiamo di fare attenzione soprattutto lungo la Tosco-Romagnola e nelle zone limitrofe. La Protezione Civile è già sul posto, in arrivo anche i Vigili del Fuoco".

E' il sindaco di San Miniato Simone Giglioli poi ad aggiornare sulla situazione, alcune ore dopo, sempre sul social: "La situazione è per fortuna rientrata, ci sono stati alcuni allagamenti di fondi e scantinati. Abbiamo effettuato alcuni sopralluoghi, che continueranno anche nei giorni seguenti. Ringrazio la Protezione civile e i Vigili del fuoco per il pronto intervento". Aggiunge poi che "sempre per un problema legato al temporale di oggi sono stati posti fuori funzione gli ascensori del Parcheggio del Cencione, in via precauzionale".