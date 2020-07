Castellina Marittima, esplode bombola di gas in casa: due feriti

Una bombola di gas, stando alle prime informazioni, è alla base di un'esplosione avvenuta oggi, 25 luglio, in un'abitazione a Castellina Marittina, in provincia di Pisa. E' avvenuto poco dopo le ore 17.30. Dopo lo scoppio è seguito un incendio. Due sono le persone ferite, marito e moglie, soccorse da ambulanze e dall'elisoccorso. L'uomo, più grave, è stato portato con il Pegaso all'ospedale Cisanello di Pisa, la moglie è stata direzionata in altro nosocomio vicino.

I Vigili del Fuoco di Pisa e Livorno, con distaccamenti di Volterra e Cecina, sono intervenuti per spegnere le fiamme, ora sotto controllo, e verificare lo stato dei luoghi. Non risultato crolli o danneggiamenti rilevanti all'edificio, isolato da altre costruzioni, ma sono comunque in corso le necessarie analisi strutturali.