Un botto, per fortuna senza conseguenze. La squadra dei Vigili del Fuoco di Cascina è intervenuta nel pomeriggio di ieri, 5 novembre, in via Carbonia, per un'esplosione avvenuta a causa di una bombola del gas lasciata incustodita all'aperto. Erano circa le ore 18.15. Non sono stati riscontrati danni a cose o persone.