Esplosione a Castelnuovo Valdicecina, crolla un'abitazione: ferito un uomo

Uno scoppio ha scosso questa mattina la Valdicecina. Un boato, probabilmente dovuto all'esplosione di una bombola di gas, ha parzialmente distrutto un fabbricato a Castelnuovo Val di Cecina, in località Leccia. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Pisa anche con personale del nucleo cinofili per effettuare una ricognizione dell'area interessata dal crollo. Un uomo di 71 anni è stato soccorso dai sanitari del 118 con la Misericordia di Castelnuovo e trasportato in codice rosso con ferite al volto e al corpo all'ospedale Cisanello dall'elisoccorso Pegaso.