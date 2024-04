I residenti di Tirrenia, questa notte, sono stati svegliati da un forte scoppio: è stato un assalto al bancomat, riuscito solo in parte. I ladri hanno preso di mira l'atm del Banco Bpm di Piazza Belvedere. Secondo quanto ricostruito, i malviventi, intorno alle 3 di mattina, hanno usato dell'esplosivo per provare, come spesso accade in questi casi, a smurare la cassa con dentro il denaro. E' la cosiddetta tecnica della marmotta.

Non sono riusciti nel loro intento, essendo il bancomat rimasto sul posto. Resta da capire se il buco creato abbia consentito o meno ai ladri di arraffare del contante. Sono in corso le verifiche del caso da parte della banca in questo senso. Ad agire è stato un gruppo di persone a volto coperto, che poi si è allontanato a bordo di un'autovettura. Sull'episodio è stata avviata un'indagine da parte della Squadra Mobile della Polizia di Stato.