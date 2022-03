Si deve sposare ma è irregolare sul territorio: espulso

Nella mattinata di ieri, nel corso di servizi finalizzati alla prevenzione dello spaccio di droga, una pattuglia 'civetta' della Sezione Narcotici della Squadra Mobile ha identificato, in via Matteucci, gli occupanti di un?autovettura parcheggiata in maniera sospetta di fronte ad un esercizio commerciale. Nei confronti dell?autista, un grossetano 40enne, è stata elevata una sanzione amministrativa per guida senza patente.

Uno dei passeggeri, un cittadino tunisino 21enne, è stato accompagnato in Questura e denunciato alla Procura della Repubblica per inottemperanza all?ordine del questore di abbandonare il territorio nazionale, emesso nei suoi confronti nei mesi scorsi perché non regolare nel Paese. Il giovane ha tentato in ogni modo di sottrarsi all'espulsione definitiva ed è stato trattenuto in Questura per l?intera notte. Tra l?altro, stamani si sarebbe dovuto sposare con una cittadina italiana residente nel pontederese, ma i suoi precedenti in materia di stupefacenti e l?inottemperanza a ben due decreti di espulsione, hanno indotto i poliziotti a procedere senza remore nei suoi confronti.



Così stamani, dopo la convalida del provvedimento di espulsione con accompagnamento dinanzi al Giudice di Pace di Pisa, una pattuglia della Questura lo ha scortato alla Frontiera aerea dell?aeroporto di Fiumicino, dove oggi pomeriggio verrà imbarcato sul volo per Tunisi.Sempre la Sezione Espulsioni della Questura ha preso in carico un cittadino marocchino 37enne, appena scarcerato dal Don Bosco, accompagnandolo in Questura dove sono state avviate nei suoi confronti le procedure di espulsione dal territorio nazionale.