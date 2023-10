Immigrazione irregolare: espulsi due uomini

Proseguono le attività di contrasto al fenomeno dell’immigrazione irregolare da parte della Questura di Pisa.

Il personale della III Sez. dell’Ufficio Immigrazione ha infatti eseguito due provvedimenti di espulsione disposti dall'autorità giudiziaria nei confronti di due cittadini stranieri, irregolari sul territorio nazionale, entrambi detenuti.

Il primo, un uomo di origine marocchina, dopo aver scontato una condanna per gravi reati contro la persona nel carcere di Volterra, nella mattinata del 30 ottobre è stato accompagnato dagli agenti del Commissariato volterrano presso il C.P.R. di via Corelli di Milano in quanto considerato socialmente pericoloso per l’ordine e la sicurezza pubblica. A Milano sarà trattenuto per il tempo necessario a consentire le operazioni di rimpatrio nel proprio paese di origine.

Il secondo, invece, un trentenne di origine georgiana che stava scontando una condanna per reati contro il patrimonio presso la casa circondariale di Pisa, su disposizione dell’autorità giudiziaria, nella giornata del 24 ottobre è stato prelevato dal carcere e successivamente scortato dagli agenti della Questura presso l’aeroporto di Bergamo dove è stato imbarcato su un volo diretto nel proprio paese di origine.