Sconta la pena in carcere, ma è irregolare: sarà rimpatriato

Nel pomeriggio di domenica 15 gennaio una pattuglia della Squadra mobile hanno sottoposto a controllo un cittadino tunisino 20enne, nel corso dei consueti servizi finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti. Il ragazzo, da un controllo approfondito in Banca Dati, è risultato inottemperante all’ordine del Questore di Pisa a lasciare il territorio dell’Unione Europea, perciò è stato accompagnato in Questura, denunciato alla Procura della Repubblica per la relativa inosservanza ed avviate nei suoi confronti le procedure per l'espulsione coattiva dal territorio nazionale. Nel corso dello stesso servizio di controllo gli agenti hanno anche sottoposto a controllo, in via Fiorentina, uno scooter risultato rubato la mattina stessa a Livorno. E' stato avvisato il proprietario che è giunto a Pisa per recuperare il mezzo.

Nella serata di domenica, invece, una pattuglia della Squadra volanti, preallertata dalla direzione del carcere, ha prelevato un uomo di origini tunisine che aveva terminato di scontare una condanna per fatti di droga per i quali era stato arrestato dalla polizia di Grosseto. Ma pur avendo saldato il suo debito con la giustizia, l’uomo non ha riacquistato la libertà a causa del suo stato di irregolarità e dei suoi precedenti. Il 41enne è stato accompagnato in Questura, dove ha trascorso la notte in attesa della definizione del provvedimento di espulsione dal territorio nazionale. Ottenuto dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza un posto in un Centro di Permanenza e Rimpatrio, nella mattina di lunedì 16 gennaio è stato accompagnato alla volta del CPR di Ponte Galeria a Roma, da dove nei prossimi giorni sarà definitivamente rimpatriato a Tunisi su volo charter.