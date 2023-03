Irregolari sul territorio si nascondono in un immobile abbandonato: scoperti

Controllo effettuato ieri, 21 marzo, dalla Polizia di Stato in zona viale delle Cascine-stazione di Pisa S. Rossore, dove i residenti avevano segnalato un viavai di cittadini magrebini in un immobile in disuso. All’interno del casolare i poliziotti, cinturata la zona per evitare fughe, hanno sorpreso tre cittadini tunisini, tutti con precedenti di polizia e un’età compresa tra i 50 e i 33 anni, che avevano approntato giacigli di fortuna.



I tre sono stati condotti in Questura per le procedure di identificazione. La Banca dati ha restituito i precedenti a loro carico ed in particolare il fatto che due di essi erano già stati espulsi con intimazione a lasciare il territorio nazionale entro sette giorni. Per questa inottemperanza sono stati denunciati alla Procura della Repubblica e, assieme al terzo tunisino, messi a disposizione della Sezione espulsioni dell’Ufficio Immigrazione della Questura per il riavvio delle procedure di definitiva espulsione dal territorio nazionale.