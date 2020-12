Sicurezza, controlli della Polizia: espulso 27enne con precedenti penali

Nuove misure di prevenzione da parte della Polizia di Stato, ieri 16 dicembre. In serata, intorno alle 21, una volante ha sottoposto a controllo due cittadini tunisini che si aggiravano tra piazza Vittorio Emanuele II e via Benedetto Croce, con fare sospetto. Ai poliziotti hanno obiettato di non avere documenti al seguito, pertanto sono stati accompagnati alla Polizia scientifica per la rilevazione dattiloscopica: il primo è risultato regolare ed è stato allontanato, mentre il secondo, un 27enne con precedenti per spaccio, è stato trattenuto per essere sottoposto nella odierna giornata al provvedimento di espulsione dal territorio nazionale.

La Sezione Misure di Prevenzione poi, cui il questore Bonaccorso ha dato particolare impulso a fini di controllo sociale nei confronti dei soggetti particolarmente pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica, ha irrogato nei confronti di un sudamericano naturalizzato italiano, da anni residente a Pisa, l’avviso orale del Questore stesso, un richiamo a non infrangere la legge pena conseguenze peggiori per i contravventori. L’uomo ha svariati precedenti per droga e reati contro il patrimonio, lo scorso 27 febbraio era stato arrestato in flagrante da una volante in centro a Pisa per aver scippato una giovane studentessa intenta a telefonare dello smartphone.