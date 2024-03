Dal carcere all'espulsione: tre irregolari tornano nei loro paesi d'origine

Tre decreti di espulsione emessi nei giorni scorsi, con appositi provvedimenti del questore, nei confronti di tre cittadini stranieri detenuti presso il carcere Don Bosco, risultati irregolari sul territorio in seguito agli accertamenti di rito esperiti dal locale Ufficio Immigrazione della Questura.

Si tratta di due uomini di origine marocchina, uno condannato per gravi reati in materia di stupefacenti, l’altro per reati contro la persona e resistenza a pubblico ufficiale, e di un cittadino di origine albanese, condannato per gravi reati di sfruttamento alla prostituzione.

I primi due, nelle mattinate del 4 e 5 marzo, all’atto della scarcerazione, sono stati accompagnati dagli agenti della Questura presso il C.P.R. di Milano e di Potenza, così come disposto con decreto di trattenimento del questore di Pisa, in quanto considerati socialmente pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica, dove saranno trattenuti per il tempo necessario a consentire le operazioni di rimpatrio nel proprio paese di origine.

Il cittadino albanese, invece, nella giornata del 6 marzo, è stato prelevato dal carcere dagli agenti della Questura e accompagnato direttamente all’aeroporto 'Galileo Galilei' dove alle ore 18.40 è stato imbarcato su un volo diretto nel proprio paese di origine.

Nella giornata di mercoledì 6 marzo, inoltre, il personale della III Sezione Espulsioni dell’Ufficio Immigrazione, ha provveduto a denunciare alla competente autorità giudiziaria un cittadino di origine macedone, irregolare sul territorio nazionale, in quanto inottemperante alla misura alternativa al trattenimento dell’obbligo di firma disposta dal questore di Pisa.