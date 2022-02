Avrebbe dovuto lasciare il Paese ma è tornato a Pisa: espulso di nuovo

Una pattuglia della Squadra Volanti della Questura nella serata di ieri, nel corso dei controlli in zona stazione, ha identificato alcuni soggetti tra cui un tunisino 20enne, che lo scorso 27 novembre era stato espulso con decreto del prefetto di Pisa e contestuale ordine del Questore a lasciare il territorio nazionale entro 7 giorni. Il tunisino invece è rimasto illegalmente sul territorio, per un paio di mesi non si è fatto più vedere a Pisa e poi, ritenendo che il pericolo di rimpatrio fosse svanito, è ritornato in città. La pattuglia della Polizia che lo ha 'pizzicato' lo ha denunciato alla Procura della Repubblica, mettendolo poi a disposizione dei colleghi della Sezione Espulsioni dell’Ufficio Immigrazione, che hanno riavviato nei suoi confronti le procedure per l’accompagnamento coatto alla frontiera.