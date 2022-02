Spacciatore in piazza Vittorio Emanuele nonostante l'ordine di espulsione: verrà rimpatriato

Nel pomeriggio di domenica 6 febbraio una pattuglia della Squadra volanti della Questura è intervenuta in piazza Vittorio Emanuele in seguito alla segnalazione della presenza di diverse persone sotto i loggiati dell'ex palazzo della Provincia. Gli agenti intervenuti sul posto hanno identificato un cittadino gambiano di 27 anni con numerosi precedenti per reati relativi agli stupefacenti, gravato da ben tre ordini di espulsione dal territorio nazionale, l’ultimo dei quali emesso dal questore di Pisa il 17 novembre 2020.

Con questa misura il 27enne avrebbe dovuto allontanarsi dall'Italia entro sette giorni: dopo sarebbe scattata la denuncia. Constatato il mancato rispetto della misura cautelare, l'uomo è stato accompagnato e trattenuto in Questura e, dopo essere stato denunciato, è stato messo a disposizione della Sezione Espulsioni dell'Ufficio Immigrazione. E' stato così predisposto un nuovo ordine di espulsione ma stavolta, visti i suoi precedenti, il Dipartimento di Pubblica Sicurezza ha concesso un posto per collocarlo al Centro di Permanenza e di rimpatrio di Bari, dove sarà trattenuto il tempo necessario per pianificare la sua definitiva espulsione dal territorio nazionale.