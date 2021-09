Droga, mountain bike e chitarra: pizzicato nell'ex Vitarelli e denunciato per ricettazione e spaccio

Controlli straordinari nel pomeriggio di ieri, 24 settembre, da parte della Polizia di Stato in zona stazione e all'ex area Vitarelli Glass a Porta a Mare. Qui i poliziotti hanno circondato la zona per impedire eventuali fughe e hanno 'pizzicato' un tunisino 38enne, con precedenti per stupefacenti, che ha tentato la fuga a bordo di una mountain bike. Sottoposto a perquisizione, sono state rinvenute e sottoposte a sequestro, poichè ritenute provento di furto, due biciclette, una elettrica di marca Rockrider e una mountain bike di marca Wildtail, e una chitarra acustica con custodia. Inoltre, sequestrati a suo carico una bilancina di precisione utilizzata per il confezionamento di sostanza stupefacente e un involucro termosaldato contenente un grammo di eroina.





Gallery



I poliziotti della Squadra Volanti inoltre hanno chiesto ed ottenuto dalla Procura della Repubblica il nullaosta all’. Così questa mattina il 38enne è stato accompagnato al Centro di permanenza e rimpatrio di Torino in attesa di essere imbarcato nei prossimi giorni sul primo charter in partenza per Tunisi.L'uomo il 26 gennaio 2018 venne arrestato con un complice per un furto alla Coop di via Pardi, mentre di recente è stato denunciato dalla Questura perché riconosciuto come l’autore di un tentato furto avvenuto lo scorso 8 settembre ai danni di un albergo cittadino.