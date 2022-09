Dopo un mese di carcere per tentato furto in una casa, viene espulso

Questa mattina una pattuglia della Questura ha prelevato un cittadino albanese 28enne, irregolare sul territorio, detenuto al Don Bosco e scarcerato proprio stamani, che la notte tra il 13 ed il 14 agosto scorso era stato arrestato da una pattuglia della Squadra Volanti intorno all’una di notte, in via Milano, mentre con complici aveva tentato di rubare in una abitazione.

Dopo circa un mese di custodia cautelare in carcere, la misura era stata attenuata dal giudice, ma le porte del carcere si sono aperte solo per salire su un’auto della Polizia, che lo ha scortato presso la Sezione espulsioni della Questura che ha ottenuto il decreto di espulsione dal territorio nazionale da parte del prefetto. Nel pomeriggio una pattuglia della Polizia lo accompagnerà a Roma, da dove salirà sul primo volo utile per Tirana, con divieto di reingresso in Italia per 5 anni.