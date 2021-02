Specializzato nei furti in abitazione: espulso un georgiano di 34 anni

Sabato 30 gennaio la Questura di Pisa ha espulso dal territorio italiano un uomo georgiano di 34 anni, specializzato nei furti in abitazione. L'uomo è stato indirizzato al Centro di Permanenza e Rimpatrio di Torino: giunto in Italia nel 2015, ha collezionato 5 condanne tra furti e rapine in abitazione. L’ ultima volta era stato 'pizzicato' dalla Squadra mobile della Questura di Pisa il 16 ottobre del 2018: era stato arrestato per un furto in una villetta di periferia e portato al carcere Don Bosco. Arrivato sabato al Cpr di Torino, il 34enne sarà imbarcato sul primo volo utile per la Georgia, con divieto di reingresso in tutta l'area Schenghen per 5 anni.