'Estate Anziani in San Rossore': mare e relax a costo ridotto

E' al via come da tradizione la 'Estate Anziani in San Rossore', nel pieno rispetto delle prescrizioni Covid19. "Riusciamo anche per questo anno così particolare a mettere in piedi un'alternativa valida per i nostri anziani - dicono il sindaco di Vecchiano Angori e l'assessore Del Zoppo - finalizzata a trascorrere qualche ora in relax e con un po' di socializzazione nel pieno rispetto delle norme anticontagio". In collaborazione con l’Ente Parco Regionale Migliarino-S. Rossore-Massaciuccoli, dal prossimo 29 luglio il Comune di Vecchiano, torna la gita per un gruppo minimo di 10 e massimo di 24 persone.

Possono partecipare tutte le persone che hanno compiuto i 60 anni di età versando una quota di 7 euro per ogni giorno di partecipazione.Coloro che sono interessati a partecipare devono prenotare telefonando al numero 050/859642 nei giorni di lunedì e martedì della settimana precedente al soggiorno e con orario 9-11. Il programma delle attività è il seguente: ore 9.30-12.30 soggiorno al mare, 12.30-18 soggiorno presso il Circolo ricreativo aziendale S. Rossore.

Il calendario è questo: mercoledì 29 luglio, venerdì 31 luglio, mercoledì 5 agosto, venerdì 7 agosto, mercoledì 12 agosto, venerdì 14 agosto, mercoledì 19 agosto, venerdì 21 agosto, mercoledì 26 agosto, venerdì 28 agosto.