'Aperti per ferie': l'Auser raggiunge di nuovo Marina di Pisa per completare l'estate in compagnia

Un lavoro enorme, quello di Auser Calcinaia e dei suoi volontari, per garantire a tutti gli anziani del territorio la possibilità di passare in compagnia alcune settimane di ferie o anche l’intera estate, per chi avesse avuto voglia di girare a spasso tra mare e montagna. Il calendario dell’Estate Anziani 2023 ha offerto infatti una stagione piena di mete incredibili per rilassarsi all'ombra della calura estiva e per sfuggire all'afa dei mesi più caldi.

E, appena concluso il soggiorno sul Monte Serra, a fine mese è già tempo di ripartire per l’ultima escursione a Marina di Pisa organizzata come sempre da Auser Calcinaia. L'attività patrocinata come sempre dal Comune di Calcinaia, prevede nello specifico un soggiorno, anche in questo caso diurni, presso lo stabilimento CO&B CRI di Marina di Pisa che si svolgerà nel periodo che va dal 28 agosto all'8 settembre nello stabilimento sul litorale. Ombrelloni e sdraie garantite, oltre al trasporto e ad un lauto pranzo. Il tutto ad un prezzo davvero ottimo, ovvero 22 euro al giorno.

Per conoscere nel dettaglio le modalità per partecipare a questa ultima escursione, è possibile contattare l’Auser attraverso il numero di telefono 338 5429822 (Bruno). Insomma l’associazione Auser che opera sul territorio del Comune di Calcinaia ha fatto davvero di tutto per assicurare agli anziani momenti di convivialità e socialità. Un lavoro ben ripagato dalla risposta e dalle presenze registrate in tutte le vacanze proposte per questa estate.