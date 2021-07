Torna l'Estate Vecchianese: tutti gli eventi saranno gratuiti

Torna l'Estate Vecchianese con un ricco cartellone di eventi e iniziative disseminati sul territorio locale. "Dopo la comunque positiva esperienza dello scorso anno con una manifestazione estiva composta da alcuni eventi in presenza e da una serie di iniziative in streaming realizzate grazie alla preziosa collaborazione con le nostre associazioni locali, e subito dopo la fine del lockdown totale, con grande soddisfazione questa estate offriamo a cittadini e turisti una ricca scelta di serate estive completamente gratuite, in presenza e realizzate nel pieno rispetto delle normative anticontagio da Covid 19" affermano il sindaco Massimiliano Angori e l'assessore alla Cultura Lorenzo Del Zoppo. "Un modo per offrire alla nostra comunità alcuni piacevoli momenti di svago, come un sorso di speranza e vitalità, dopo il terribile anno e mezzo che abbiamo passato a causa della pandemia".

Si inizia domenica 4 luglio alle 21.30 in piazza Pasolini con 'R...estate con noi' lo spettacolo di danza a cura della Asd Petite Danseuse di Diana Somma. Si prosegue poi l'8 luglio dalle 18 alle 21 con l'Open Day di Tennis a cura dell'UC Spa Valdiserchio presso gli impianti sportivi della Chiesa di Nodica. L'evento di punta sarà domenica 25 luglio in piazza Pasolini alle 21.30 con Luca Bassanese e la Piccola Orchestra Popolare in Piazza Bassanese Live Tour 2021/22: per questo evento sarà necessaria la prenotazione online.

"Per gli eventi per cui prevediamo una buona affluenza di pubblico abbiamo infatti stabilito di far accedere il pubblico attraverso la prenotazione online per una maggiore sicurezza per ciascuno in vista dell'emergenza sanitaria ancora in corso. La prenotazione non ha alcun costo ed è possibile effettuarla sul circuito www.boxofficetoscana.it. Ci auguriamo che i nostri cittadini possano apprezzare l'offerta di eventi che saranno sparsi su tutto il territorio comunale e che propone musica, intrattenimento, spettacoli, mercatini, il tutto con la consueta sinergia con le nostre Associazioni locali di volontariato. Vi aspettiamo e ringraziamo Orsini Franco srl sponsor unico della manifestazione" concludono Angori e Del Zoppo.

Sponsor Unico dell'Estate Vecchianese 2021 è Orsini Franco Srl, il più grande deposito della Toscana. Tutti i dettagli sugli eventi e il programma completo su www.comune.vecchiano.pi.it. Per informazioni Ufficio Cultura 050 859628/48.