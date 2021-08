Ritorna l'Estate Vecchianese 2021: apertura affidata alla Filarmonica Senofonte Prato

Tornano gli eventi dell’Estate Vecchianese a colorare quest’ultima parte dell’estate 2021. Domenica 22 agosto, alle ore 21.30, sarà la volta di 'Per lo spirito e il diletto', concerto di musica classica che si terrà a Filettole nella chiesa di S. Maurizio. L'evento, a cura dell'Associazione Musicale Senofonte Prato, vedrà esibirsi un trio composto da due clarinetti ed un violoncello, che proporranno brani appositamente riadattati per questa formazione, nella quale il violoncello esegue (secondo una prassi non inconsueta) quella che è solitamente la parte del fagotto.

Il programma propone un viaggio musicale che prende avvio nel Quattrocento e Cinquecento con brani di ispirazione prettamente religiosa, prosegue con celebri musiche barocche ed opere composte per il 'diletto' degli ascoltatori, per poi concludersi con leggere composizioni di età tardo romantica e contemporanea. Le clarinettiste Simona Ascani e Debora Sabatini, affiatate musiciste vecchianesi, sono nate musicalmente in seno alla Senofonte Prato e si sono diplomate con successo presso i conservatori di Livorno e Firenze. Svolgono attualmente la professione docente presso istituti scolastici statali, ma continuano a coltivare la passione e lo studio della musica anche come membri della filarmonica vecchianese.

Completa la formazione il violoncellista Leonardo Maffei, diplomato presso il conservatorio di Lucca e docente di strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado. Livornese d'origine e vecchianese d'adozione, è anche lui da diversi anni attivo all'interno dell'Associazione Musicale Senofonte Prato. Appuntamento, dunque, per domenica 22 agosto, alle ore 21.30 nella chiesa di S. Maurizio di Filettole. Per accedere all'evento è necessario essere in possesso del green pass, in base alle normative governative entrate in vigore lo scorso 6 agosto 2021. Sponsor unico dell’Estate Vecchianese è Orsini Franco Srl. Tutti i dettagli sul programma sul sito www.comune.vecchiano.pi.it nella sezione Primo Piano.

Fonte foto: profilo Facebook Simona Ascani