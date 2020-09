Vecchiano: la Biblioteca Tabucchi estende l'orario di apertura

A partire da martedì 1 settembre 2020 nuovo orario di apertura al pubblico della Biblioteca Comunale Antonio Tabucchi di Vecchiano: si aumenta l'orario di apertura al pubblico nel pieno rispetto delle normative anticontagio per il Covid19.

"Abbiamo voluto fortemente implementare il servizio per dare un segnale di ripartenza anche per il settore della cultura, dopo i mesi del lockdown; l'estensione dell'apertura al pubblico anche il lunedì mattina va in questa direzione - affermano il sindaco Massimiliano Angori e l'Assessore alla Cultura Lorenzo Del Zoppo - è nostra intenzione inoltre metterci al lavoro per una possibile messa a punto di attività culturali, nonostante la persistente pandemia, con la consueta e preziosa collaborazione delle Associazioni locali di Volontariato che concorrono a diffondere la nostra tradizione locale".

Di seguito il nuovo orario di apertura in vigore dal primo settembre:

- Lunedì dalle 9 alle 13

- Martedì dalle 15 alle 18

- Mercoledì dalle 9 alle 13

- Giovedì dalle 15 alle 18

- Venerdì dalle 9 alle 13

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ricordiamo che è necessario accedere alla Biblioteca Comunale muniti di mascherina, nel pieno rispetto delle normative anticontagio da Covid19; sono inoltre stati installati appositi dispositivi di sanificazione che consentono l'accesso del pubblico, sempre nel rispetto del divieto di assembramento.