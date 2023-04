Dopo gli interventi di messa in sicurezza e sistemazione di via di Cerbaiola a Calci, come preannunciato dall’amministrazione comunale, è stato possibile estendere il servizio di raccolta rifiuti col metodo 'porta a porta' ai residenti di tutta l'area, in prossimità di Montemagno, cui si accede appunto da via di Cerbaiola. Questa operazione ha consentito di eliminare un punto di prossimità per la raccolta dei rifiuti, che originava problematiche sia di gestione sia di decoro.

Infatti, per le ridotte dimensioni della zona, non vi era la possibilità di servirlo con i normali standard delle altre aree di prossimità presenti sul territorio collinare di Calci, ma vi era una rastrelliera cui agganciare i propri mastelli/sacchi, oggi definitivamente eliminata. La postazione, peraltro, si trovava in un punto di passaggio per numerosi camminatori ed escursionisti che, talvolta, si trovavano di fronte a situazioni di scarso decoro.

"Per poter risolvere tutte queste problematiche - commenta, a nome della Giunta comunale, il sindaco Massimiliano Ghimenti - occorreva mettere in sicurezza la strada e contare poi sulla collaborazione di Geofor per attivare l'estensione del ‘porta a porta’. Entrambi i fattori si sono realizzati e quindi abbiamo potuto portare a termine l'ampliamento del servizio, che è importante sia nell’ottica di migliorarlo costantemente e puntualmente (le utenze servite non sono molte, ma è possibile attendersi un piccolo incremento della raccolta differenziata) sia per aumentare il decoro in un'area certamente pregiata e amata dagli escursionisti, nonché per eliminare possibili fonti di pericolo".