Nidi d’infanzia: servizio esteso per il mese di luglio

Il Comune di Pisa ha disposto l’estensione del servizio nido d’infanzia per il mese di luglio 2023, mettendo a disposizione 150mila euro di risorse del proprio bilancio. La decisione per venire sempre più incontro alle esigenze delle famiglie, in particolare quelle dove sono presenti minori in condizioni di fragilità o disabilità.

Il servizio sarà svolto per il mese di luglio dal lunedì al venerdì, con orario 8-13 (tempo corto) o 8-17 (tempo lungo), per un numero massimo di 222 bambini che hanno frequentato i nidi d'infanzia comunali a gestione diretta ed indiretta durante l'anno educativo 2022/2023, sulla base delle richieste delle famiglie con assegnazione del servizio per il quale è già attiva l'iscrizione. Qualora i posti disponibili non siano sufficienti avranno priorità le famiglie che hanno nell’ordine: presenza di minore con disabilità frequentante il servizio; frequenza nido presso il quale si svolge il servizio; disabilità all'intero del nucleo familiare; presenza di situazioni di fragilità sociale e/o economica; minor valore ISEE.

L’importo mensile da corrispondere sarà calcolato secondo le tariffe approvate, sulla base della attestazione ISEE già dichiarata in sede di iscrizione e in base alla tipologia del servizio per il quale è già attiva la presenza.