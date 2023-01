Allieva della Scuola Sant'Anna nella squadra del nuovo governo brasiliano

Ha un trascorso alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa come visiting student la nuova ministra brasiliana del Management Pubblico e dell’Innovazione (Public Management and Innovation) Esther Dweck, in carica dall'inizio del 2023, con l’avvio del mandato del presidente della repubblica Luis Inácio Lula da Silva. La ministra Esther Dweck, oggi docente di Economia all'Università Federale di Rio de Janeiro, ha trascorso due periodi di studio alla Scuola Superiore Sant'Anna.

Il primo tra gli anni accademici 2003 - 2004 e, in parte, 2004 - 2005. Il secondo periodo le è servito per completare la tesi di dottorato, con la supervisione di Giovanni Dosi, docente di Politica Economica della Scuola Superiore Sant'Anna. E' proprio Giovanni Dosi a ricordare quel periodo, nell'augurarle buon lavoro alla neo ministra. "Nell'esprimere le congratulazioni ad Esther per il suo meritatissimo incarico - sottolinea Giovanni Dosi - voglio anche esprimere la mia/nostra totale solidarietà in questo momento difficile e cruciale per la democrazia brasiliana".