L’indagine era iniziata nel 2016 su denuncia della vittima e i militari della Stazione di Monteverdi Marittimo erano riusciti a trovare numerosi indizi di colpevolezza a carico della persona arrestata. Al termine dei tre gradi di giudizio l’uomo è stato ritenuto colpevole in via definitiva, cosicché è stato portato al Don Bosco, dove dovrà scontare una pena di cinque anni ed undici mesi.

I Carabinieri della Compagnia di Volterra hanno eseguito un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Pisa nei confronti di un uomo residente nell’alta Val di Cecina per il reato di estorsione, verificatosi nell’ambito della gestione dei confini tra terreni.

Condannato per estorsione in una vicenda di terreni agricoli: va in carcere