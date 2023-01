"Dacci le scarpe" coltello in vista: due minorenni denunciati per estorsione

Le scarpe nuove, di valore, regalo di Natale. Gli "amici" che ci mettono gli occhi sopra, fino all'intimidazione per farsele dare. Poi la denuncia ai Carabinieri di Navacchio e l'indagine. Sono stati denunciati così due giovanissimi, sui 16 anni, per estorsione in concorso. Il fatto risale ai primi giorni dell'anno, vittima un coetaneo.

Ai militari dell'Arma si è rivolta la madre, dopo che il figlio le ha raccontato quanto accaduto. In base alla ricostruzione, il brutto episodio è avvenuto a Cascina: i due aggressori, che fanno parte della compagnia di conoscenti, ad un tratto, mentre si trovavano in giro, hanno chiesto al malcapitato di scambiare le proprie scarpe nuove - valore sui 200 euro - con quelle vecchie indossate da uno dei due. La vittima ha riferito di aver subìto anche intimidazioni: prima il coltello mostrato al momento dello scambio, poi, a mezzo social network, di essere picchiato.

I Carabinieri di Navacchio hanno identificato i due minorenni e in seguito, su disposizione del giudice minorile, hanno eseguito le perquisizioni a carico degli indagati, a metà mese. E' stato rinvenuto e sequestrato sia il paio di scarpe in questione, sia alcuni coltelli, fra cui uno che sarebbe stato riconosciuto come quello mostrato durante l'estorsione. L'inevitabile conseguenza è stata il deferimento alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Firenze.