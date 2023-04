Esuberi Vodafone Italia: a Pisa interessati 97 lavoratori su 271

Vodafone Italia ha presentato la scorsa settimana il piano di esuberi dettagliando i numeri: sono 1003 a livello nazionale. La vicenda va avanti da anni, si parla di possibili licenziamenti fin dal 2019. A Pisa sono coinvolte 97 persone su 271, che rappresentano più del 35% delle lavoratrici e dei lavoratori del sito, rende noto la Cgil. La sede pisana è aperta dal 1998.

Il segretario Alessandro Gasparri e Massimo Basilei della segreteria territoriale Slc Cgil spiegano che "il settore delle telecomunicazioni sta attraversando una profonda crisi a causa della contrazione dei ricavi, nonostante un aumento esponenziale della domanda di connettività e dei vari servizi collegati. Una crisi che coinvolge molte aziende, a partire dalla capofila Tim, ma anche Wind, Bt Italia, Ericsson. E’ una crisi strutturale ed è necessario per questo affrontatarla nella sua globalità e non azienda per azienda.

La Segreteria Territoriale Slc Cgil e la Segreteria Cgil di Pisa "esprimono la massima solidarietà ai lavoratori e alle lavoratrici di Vodafone, e si impegnano a seguire la vertenza informando puntualmente le lavoratrici e i lavoratori, anche coinvolgendo le istituzioni, affinchè sia salvaguardato il perimetro occupazionale (peraltro già pesantemente ridotto negli anni) e per il rilancio di un settore strategico per il territorio e per il Paese, quale è quello delle telecomunicazioni. Le crisi non le possono pagare sempre le lavoratrici e i lavoratori".