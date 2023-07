In un anno evade sei volte dai domiciliari: il ventenne finisce in carcere

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Pisa, in esecuzione di un’ordinanza di aggravamento di misura cautelare, hanno arrestato un 20enne di nazionalità straniera, portandolo in carcere. Il provvedimento, che ha disposto la sostituzione degli arresti domiciliari con quella della custodia cautelare in carcere, è stato emesso dal Tribunale di Pisa dopo la richiesta dei militari avanzata a fronte delle numerose e accertate evasioni dello straniero.

L’uomo, in poco più di un anno, dopo essere stato arrestato per rapina in concorso, si è reso responsabile di sei episodi accertati di evasione dagli arresti domiciliari, cinque dei quali commessi negli ultimi quaranta giorni. I Carabinieri, per tali motivi, sono più volte accorsi nella zona del centro storico, tra piazza Guerrazzi ed il quartiere di Sant'Ermete, arrestandolo 5 volte, 3 delle quali per la violazione delle misure cautelari alle quali era sottoposto.