Sorpreso sotto i loggiati di viale Gramsci nonostante i domiciliari: arrestato

Nella giornata di giovedì 6 luglio la Questura ha coordinato servizi straordinari di controllo del territorio, a cui hanno partecipato pattuglie della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Municipale, che sono iniziati nel primo pomeriggio e terminati a notte inoltrata. Nella prima fase le forze dell'ordine si sono concentrate nell’area della stazione centrale e nelle zone limitrofe, svolgendo un controllo approfondito sotto i portici di viale Gramsci. I poliziotti hanno identificato un 20enne senegalese, regolarmente residente a Pisa, che da un esame approfondito in banca dati è risultato essere sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, come disposto dall'Autorità Giudiziaria lo scorso 22 maggio. Il 20enne perciò è stato arrestato per il reato di evasione e ristretto nelle celle di sicurezza della Questura, in attesa del giudizio con rito direttissimo in Tribunale nella giornata di venerdì 7 luglio.

L'arrestato è stato anche denunciato per il reato di oltraggio, resistenza, minaccia a Pubblico Ufficiale e danneggiamento aggravato, poiché durante le fasi dell'arresto ha minacciato gli agenti e danneggiato l'auto della Polizia durante il trasferimento in Questura. Inoltre durante la serata ha danneggiato la camera di sicurezza e le suppellettili, tanto che si è reso necessario far intervenire i sanitari del 118. Stamani il giudice ha convalidato l’arresto e ha aggiornato il dibattimento nel merito dei fatti contestatigli, risottoponendolo alla misura cautelare degli arresti domiciliari.

I servizi interforze sono proseguiti, schierando le pattuglie dapprima sul tratto urbano dell’ Aurelia, effettuando posti di controllo ed identificando alcune prostitute dell’ Est Europa e automobilisti di passaggio. Poi le pattuglie sono state dirottate in centro storico, per contrastare la mala movida, senza registrare ulteriori criticità.