Evade più volte dagli arresti domiciliari: finisce in carcere

I Carabinieri della Stazione di Pisa hanno eseguito un'ordinanza di aggravamento della misura cautelare degli arresti domiciliari, nei confronti di un cittadino senegalese di 19 anni. Nello specifico, l’uomo, in diverse occasioni, si era allontanato senza la prevista autorizzazione dall’abitazione nella quale scontava la misura degli arresti domiciliari e, pertanto, è stato denunciato per il reato di evasione. A seguito delle reiterate violazioni, il Giudice del Tribunale di Pisa ha emesso il provvedimento di aggravamento della misura cautelare degli arresti domiciliari, sostituendola con la custodia cautelare in carcere. Arrestato, è stato condotto al Don Bosco di Pisa.