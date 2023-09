Ruba in un negozio di alimentari dopo essere evaso dai domiciliari: arrestato

I Carabinieri della Compagnia di Pisa, in seguito ad alcune recenti segnalazioni indicanti la presenza sospetta di persone nelle vicinanze di alcuni esercizi commerciali della città, hanno impiegate diverse pattuglie dislocandole nelle zone ritenute di maggiore sensibilità. Nel corso di un intervento in un'attività commerciale nella zona della stazione, due pattuglie hanno riscontrato la presenza di un giovane, accusato di essersi poco prima impossessato di generi alimentari. Al giovane è stata contestata anche la rottura della vetrina con una pietra. La refurtiva è stata restituita e per il ragazzo è scattato l’arresto per furto aggravato ed evasione poiché, dopo ulteriori accertamenti, è risultato essersi allontanato senza autorizzazione dagli arresti domiciliari.

In un’altra circostanza i militari si sono messi subito all’opera dopo un furto ai danni di una donna, derubata del contenuto della propria borsa nelle vicinanze di un negozio di generi alimentari. Le ricerche, protrattesi per due ore anche con l’impiego della squadra motociclisti, hanno consentito di identificare in un’altra zona della città un giovane che, controllato dai Carabinieri, era in possesso del portafogli della vittima. Anche in questo caso la refurtiva è stata restituita ed il soggetto è stato denunciato in stato di libertà per ricettazione e porto abusivo di armi atte ad offendere, poiché senza giustificato motivo è risultato in possesso di un coltello della lunghezza di 14 centimetri. Nel corso del servizio, i Carabinieri inoltre hanno identificato 51 persone e controllato 21 automezzi.