Circola in centro nonostante gli arresti domiciliari: arrestato un uomo

I Carabinieri della Compagnia di Pisa, con l’ausilio del Nucleo Cinofili di San Rossore, hanno svolto un servizio coordinato per il controllo del territorio nei pressi delle zone centrali della città, finalizzato, più in generale, alla prevenzione dell’uso personale di droga e al contrasto della guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e alcoliche.

All’esito dell’attività, i Carabinieri hanno arrestato un 34enne destinatario di un provvedimento di carcerazione emesso dall’Autorità Giudiziaria pisana, a seguito delle inosservanze della misura cautelare degli arresti domiciliari alla quale era sottoposto. I militari inoltre hanno deferito in stato di libertà un 50enne per guida sotto l’influenza dell’alcool e che mostrava anche sintomatologia assimilabile all’assunzione di sostanze stupefacenti. Il soggetto si è rifiutato di sottoporsi ai previsti controlli sanitari e, pertanto, è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Pisa.

I Carabinieri hanno deferito in stato di libertà una persona di origini libiche per non aver ottemperato all’Ordine del Questore di Pisa di lasciare il territorio italiano, poiché irregolare; infine hanno denunciato in stato di libertà un 34enne per guida senza patente, già sottoposto alla misura di prevenzione personale da parte dell’Autorità di Pubblica Sicurezza di Lucca. Nell'ambito del medesimo servizio, sono stati controllati 30 veicoli e identificato 52 persone.