Evade dai domiciliari: arrestato

Agli arresti domiciliari nella sua abitazione a Vecchiano, in teoria. All'atto pratico, invece, un uomo di 25 anni venerdì 2 luglio stava circolando lungo la SS1 Aurelia quando è stato fermato per un controllo da una pattuglia della Sezione Radiomobile dei Carabinieri. I militari, dopo le verifiche, hanno appurato l'infrazione della misura cautelare e lo hanno condotto in una camera di sicurezza.

Il 25enne è stato giudicato con rito direttissimo: gli è stato convalidato l'arresto.