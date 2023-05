Evade dai domiciliari per fare una passeggiata: arrestato dai Carabinieri

I Carabinieri della Compagnia di San Miniato hanno arrestato, nella flagranza del reato di evasione, una persona già sottoposta alla misura cautelare degli arresti domiciliari per reati connessi agli stupefacenti. Durante un servizio di pattugliamento del territorio, i militari si sono recati all’abitazione del soggetto per i previsti controlli, senza trovarlo in casa.

I militari si sono messi immediatamente alla ricerca dell'uomo rintracciato, pochi minuti dopo, mentre percorreva a piedi la Strada Provinciale 36. Fermato dai militari e condotto in caserma per le formalità di rito, il soggetto è stato arrestato e successivamente giudicato dal giudice del Tribunale di Pisa.