Prima la necessità urgente di medicinali, poi l'acquisto delle sigarette. E' così che un 35enne residente a Pisa ha motivato agli agenti di Polizia il suo essere fuori casa, la sera dell'8 e la notte del 9 dicembre. Peccato che sia ristretto agli arresti docimiliari per scontare un residuo di pena per fatti di droga. E' così che è scattata la nuova denuncia per evasione per l'uomo, a seguito degli accertamenti svolti dalla Squadra Volanti della Questura di Pisa.

Gli agenti, impegnati negli ordinari controlli per il rispetto delle disposizioni dall'Autorità Giudiziaria, non hanno trovato il soggetto in casa al momento delle verifiche. Ora rischia un inasprimento delle misure in atto, data la sua tendenza a violare le prescrizioni.