Per anni non paga imposte e sanzioni: nei guai 55enne

E' stato denunciato per il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte dai militari del Comando provinciale della Guardia di finanza di Pisa, nell’ambito del contrasto all’evasione fiscale, un uomo di 55 anni residente a Calcinaia.

Dalle attività eseguite dai finanzieri della Compagnia di Pontedera è infatti emerso che il 55enne, sia in qualità di socio accomandatario di una s.a.s., operante nel settore della manutenzione dei giardini, sia come persona fisica, aveva maturato debiti erariali con l’Agenzia delle Entrate - Riscossione - per circa 250mila euro, attinenti imposte sui redditi, sul valore aggiunto e di relative sanzioni amministrative accumulate negli anni di imposta dal 2010 al 2022.



Le attività di indagine hanno evidenziato che il soggetto avrebbe compiuto un atto fraudolento idoneo a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva dell’Erario. In particolare, con scrittura privata autenticata, registrata presso l’Ufficio del Registro di Pisa, ha ceduto alla moglie, cui era coniugato in regime di separazione dei beni, la piena proprietà di un appartamento e di un garage a Calcinaia, per un corrispettivo pattuito di 75mila euro, in modo da privarsi della titolarità dell’unico bene immobile, di cui egli fosse titolare, curando infine la cancellazione della società dal registro delle imprese.



Le attività investigative, anche grazie all’esame dei flussi di denaro oggetto della compravendita immobiliare, hanno evidenziato che la cessione degli immobili tra i coniugi sia stata in realtà simulata, per evitare appunto la procedura di riscossione coattiva.

Il procedimento penale, come sottolineano dal Comando provinciale delle Fiamme gialle, è ancora nella fase delle indagini preliminari. La responsabilità degli indagati sarà definitivamente accertata qualora intervenga sentenza irrevocabile di condanna.