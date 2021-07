Marenia 2021: il cartellone di agosto propone Umberto Tozzi e due gruppi pisani

Gli eventi culturali e sociali sul litorale pisano si arricchiscono di nuovi appuntamenti, nonostante la ripresa dei contagi e l'introduzione dal prossimo 6 agosto dell'obbligatorietà del Green pass per assistere a spettacoli dal vivo. E' la scommessa, in parte già vinta (considerando i numeri e i consensi raccolti negli appuntamenti già vissuti nelle scorse settimane), di Marenia: il programma ideato dal Comune e coordinato dal Teatro Verdi in collaborazione con il Borderline e Leg propone sei nuovi eventi pensati per tutti i tipi di pubblico.

Sul palco allestito in piazza delle Baleari, capace di ospitare circa 900 persone nel pieno rispetto dei procotolli anti-contagio, si alterneranno Umberto Tozzi, Marina Rei, Andy dei Bluvertigo, Gianfranco Butinar, i Night Fishers e i Caporali Coraggiosi. Tutti gli spettacoli inizieranno alle 21.30 e saranno gratuiti: è obbligatoria la prenotazione attraverso la mail prenotazionemarenia21@gmail.com (indicando lo spettacolo e il numero di persone partecipanti), così come sarà indispensabile essere muniti di Green pass.

"Si tratta dell'ultimissima novità sul tema della sicurezza - commenta Sandro Giacomelli, titolare di Leg, l'azienda che ha curato la parte pratica del programma - suggeriamo al pubblico di recarsi a uno dei cinque accessi di piazza delle Baleari con diverso anticipo, così da poter smaltire le procedure d'ingresso senza fretta e con precisione. Sarebbe opportuno avere il Green pass in formato digitale: un addetto scansionerà il Qr code del passaporto sanitario e un secondo addetto verificherà la prenotazione". "Un ostacolo in più alla fruizione degli spettacoli - commenta Alex Sabadini del Bordeline, il secondo braccio della parte operativa del cartellone di eventi - perché non ci è stato spiegato, nei fatti, come provvedere al controllo del pubblico. Sappiamo soltanto che ci dovremo accollare anche questo onere. Ma non ci tiriamo indietro: la musica, la cultura, la socialità devono ripartire e i prossimi eventi si svolgeranno in completa sicurezza".

Un entusiasmo condiviso dall'assessore al Turismo Paolo Pesciatini, che punta forte sui contenuti proposti da Marenia "per incrementare la promozione del litorale, che insieme al centro storico forma un unico pacchetto da offrire ai turisti italiani e stranieri. Fino a oggi tutti gli appuntamenti organizzati sulla costa hanno fatto registrare numeri molto alti, sintomo che da parte di tutti c'è un grande desiderio di ripartire e tornare a godersi la normalità, senza dimenticare ovviamente la sicurezza propria e altrui". Riguardo all'offerta degli eventi di agosto, Pesciatini sottolinea "la varietà delle proposte. Spaziamo da artisti di caratura mondiale, come Umberto Tozzi, a professionisti molto apprezzati in tutta Italia come Butinar e Rei, a realtà affermate sul territorio come i Night Fishers e i Caporali Coraggiosi". "La qualità degli appuntamenti è molto alta - conclude il direttore artistico del Teatro Verdi Silvano Patacca - numericamente, anche per ovviare alle problematiche della sicurezza, gli eventi sono meno rispetto alle precedenti edizioni. Ma c'è stata molta più cura nella ricerca degli ospiti: siamo sicuri che il pubblico apprezzerà".

Il programma

SABATO 7 AGOSTO. Umberto Tozzi in concerto. Lo spettacolo ripercorre l'intera carriera dell'artista, proponendo tutte le it e i pezzi più rappresentativi dagli anni '70 fino a oggi.

DOMENICA 8 AGOSTO. Night Fishers in concerto, con la partecipazione del sassofonista britannico Andrew Kinsman. Il complesso musicale pisano è nato nel 2004 con l'intento di reinterpretare alcuni dei brani più famosi del rock dagli anni '60 ai '90.

LUNEDI 9 AGOSTO. Caporali Coraggiosi in concerto. Il progetto musicale pisano è nato come tributo ai Capitani Coraggiosi di Claudio Baglioni e Gianni Morandi.

MARTEDI 10 AGOSTO. Marina Rei in concerto. La serata ripercorrerà la carriera dell'artista pop italiana, con un focus speciale sui successi a cavallo tra anni '90 e 2000.

MERCOLEDI 11 AGOSTO. Serata di tributo a David Bowie con Andy, cofondatore (insieme a Morgan) dei Bluvertigo.

GIOVEDI 12 AGOSTO. L'imitatore Gianfranco Butinar si misurerà con la figura di Franco Califano, portando in scena un omaggio musicale al 'Califfo' della musica italiana.