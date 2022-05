Alla scoperta della Protezione Civile: evento divulgativo all'Istituto Fermi di Pontedera

Una mattinata dedicata alla Protezione Civile, per illustrarne presenza, ruolo e finalità sul territorio, spiegando ai giovani la struttura e il funzionamento. E' quanto avvenuto all'Istituto Fermi di Pontedera, con la presenza di tutte le classi quinte della scuola. Gli studenti hanno seguito un percorso legato all'educazione civica, che ha trovato il suo compimento con un incontro al quale hanno preso parte, tra gli altri, il sindaco Matteo Franconi, l'assessore comunale Mattia Belli, il dirigente del settore Roberto Fantozzi.

Assieme ai ragazzi, agli insegnanti e al dirigente scolastico Luigi Vittipaldi, anche vari operatori della Protezione Civile, impegnati sul territorio per situazioni legate alle emergenze. "La Protezione Civile è una grande macchina che ha una sua organizzazione a livello territoriale - ha ricordato il sindaco Franconi - come Comune e Unione Valdera cerchiamo di mettere in campo tutta una serie di azioni che vanno dall'allerta, dunque dal preavviso, fino alla gestione di eventuali eventi avversi". "Faccio un invito a voi giovani - ha concluso il sindaco - siete il futuro e il presente di questa città, guardate cosa fanno le associazioni che si occupano di protezione civile, passate da loro, iscrivetevi, dedicate un paio di ore a questa attività. Metterete in sicurezza voi, i vostri familiari e il futuro del nostro territorio".