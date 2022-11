Donare è un gesto da supereroi: in 36 all'evento del Centro trasfusionale

Grande festa e partecipazione domenica 20 novembre al Centro trasfusionale di Cisanello e 36 donazioni, in occasione del 50° anniversario della nascita dell'Avis provinciale, con i supereroi 'I cavalieri del sorriso' che impersonavano tanti beniamini dei fumetti, delle favole e delle saghe di avventura che hanno voluto dare, con la loro presenza e soprattutto donando il sangue, una preziosa testimonianza di grande senso civico a beneficio dei tanti pazienti dell'ospedale. Il Centro dell'Unità operativa di Medicina trasfusionale e biologia dei trapianti diretta dal dottor Alessandro Mazzoni è stato aperto tutta la mattina in via straordinaria (come sempre avviene anche ogni prima domenica del mese) proprio per consentire di donare il sangue e gli emocomponenti (o di sottoporsi agli esami preventivi, se donatori non abituali, per fare la differita) e garantire così una nuova fornitura di sacche per l'Officina trasfusionale di area vasta.

Ad accogliere i supereroi tutto lo staff con la coordinatrice infermieristica Anna Michelotti e la dottoressa Mojgan Azadegan a rappresentare la Direzione sanitaria e portare o ringraziamenti di tutta l'Aoup. Le donazioni avvengono in totale sicurezza, nel rispetto delle misure di prevenzione e protezione previste dai protocolli nazionali. Il Centro trasfusionale (Edificio 2, Ingresso C) è aperto dal lunedì al sabato dalle 8 alle 13 per la donazione e dalle 11 alle 13 per gli esami pre-donazione. I referti possono essere ritirati, dal lunedì al sabato, dalle 11 alle 13. E’ possibile prenotare per le donazioni o esami pre-donazione, chiamare le Associazioni dei donatori o telefonare alla struttura allo 050 993741-3742.