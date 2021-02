Nuovo governo: l'ex assessore regionale Grieco nello staff del Ministro dell'Istruzione

Il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi ha nominato sua consigliera l'ex assessore della Regione Toscana Cristina Grieco. Ad annunciarlo sui social è la stessa Grieco, che si dice "onorata, felice, orgogliosa e pronta alla nuova bella sfida. Il neo ministro mi ha appena chiamato a far parte della sua squadra". A Grieco spetterà il compito di tenere i rapporti con Regioni e pubblica amministrazione, relativamente ai temi che ricadono nella legislazione concorrente. In particolare istruzione e formazione professionale, gli Its, l'apprendimento permanente.

"Avere la stima e il riconoscimento del ministro - commenta Grieco, che in Regione Toscana aveva tenuto la delega all'Istruzione - con l'opportunità di mettermi a disposizione lavorando su temi che ho affrontato nelle mie esperienze professionali e da assessore in Toscana è una grande soddisfazione. Il ministro ieri ha incontrato le Regioni e mi ha detto che quando ha comunicato al gruppo la sua decisione riguardo al mio incarico, dalle mie ex colleghe e dai miei ex colleghi assessori è partito un applauso spontaneo. Mi sono davvero commossa. Ecco, questo è il regalo più bello che mi potessero fare".