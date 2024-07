"Abbiamo siglato nei giorni scorsi presso il Comune di Vecchiano il contratto con la ditta incaricata per l'avvio dei lavori per la riduzione del rischio della ex cava di San Frediano, per un importo complessivo di euro 700mila inclusa Iva, che fa parte dell'atto transattivo che ha risolto il pluriennale contenzioso tra il vecchio Comitato Asbuc e il Comune di Vecchiano".

E' l'annuncio che fa oggi, 13 luglio, l'amministrazione di Vecchiano, con il sindaco Massimiliano Angori e l'assessore agli usi civici Mina Canarini. Presenti alla stipula anche il segretario comunale dottoressa Paola Maria La Franca e la dirigente del settore pianificazione e gestione del territorio architetto Manuela Riccomini.

"I lavori - hanno aggiunto gli amministratori - prenderanno il via nel prossimo mese di settembre". Per Paolo Burba, presidente del Comitato Asbuc di Vecchiano Nodica Avane e Filettole, si tratta di "una grande soddisfazione arrivare a questo passaggio cosi concreto e operativo, relativamente al percorso di recupero ambientale della ex cava di San Frediano, che portiamo avanti di concerto con l'Amministrazione Comunale di Vecchiano".