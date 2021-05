L'ex indesiderato fuori la porta: arriva la Polizia e scatta l'inseguimento

Stamani, 15 maggio, poco prima delle ore 7, una donna residente in zona Oratoio ha chiamato la Polizia per la presenza fuori dalla propria abitazione dell'ex compagno, che evidentemente non si è rassegnato alla fine della loro relazione. All'arrivo degli agenti l'uomo, un 29enne di origini tunisine, ha cominciato a fuggire, facendo insospettire gli operatori che sono quindi partiti all'inseguimento.

Dopo aver scavalcato alcuni cancelli, nel tentativo di oltrepassare un'altra recinzione, il 29enne ha perso l'equilibrio ed è precipitato a terra. I poliziotti, ormai in controllo della situazione, hanno chiesto l'intervento del 118 in quanto l'uomo lamentava un forte dolore al braccio dovuto alla caduta. Una volta dimesso dall'ospedale allo straniero è stato notificato l'ordine di lasciare il territorio nazionale entro 7 giorni, emesso del Questore di Pisa.