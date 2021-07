L'ex mattatoio di Vicopisano diventerà sede di associazioni di volontariato

La Fondazione Pisa ha disposto il finanziamento di 270mila euro per il progetto di recupero del Comune

Ammonta a 270mila euro il contributo da parte della Fondazione Pisa per il restauro dell'ex Mattatoio di Vicopisano. L'importo è quello chiesto dal Comune con un apposito progetto per il recupero dell’immobile. L’obiettivo è quello di mettere l'edificio a disposizione della collettività e, nello specifico, delle associazioni di volontariato del territorio locale. L’ammontare totale del progetto di fattibilità è pari a 480mila euro; la pianificazione dell'opera è stata realizzato completamente da tre donne architette, dipendenti comunali.

"Ringraziamo la Fondazione Pisa per aver creduto nel nostro progetto ed averci inviato conferma dell’ottenuto cospicuo finanziamento. Ricordo che l'ex Mattatoio Comunale, di esclusiva proprietà dell'ente, è stato classificato come edificio di interesse tipologico e ambientale, appartenente al genere di strutture specializzate attinenti alla produzione di settore. L'edificio dovrà essere recuperato tramite interventi di risanamento conservativo, fermo restando il parere della competente Soprintendenza. Il recupero, di iniziativa pubblica, sarà volto a rinnovare l'organismo edilizio in modo sistematico e globale, nel rispetto dei suoi elementi essenziali tipologici, formali e strutturali", ha spiegato il sindaco Massimiliano Angori.

"L'Amministrazione Comunale di Vecchiano - conclude il primo cittadino - da sempre è impegnata nella valorizzazione della cultura del volontariato, realizzando con le varie realtà locali delle vere e proprie sinergie che hanno consentito di affrontare periodi impegnativi come quelli della fase più dura della pandemia. E' stato perciò naturale per noi pensare di destinare questo immobile, una volta restaurato, alle realtà del volontariato locale che necessitano di una sede. Una volta recuperata la struttura rappresenterà dunque una nuova infrastruttura culturale e aggregativa per il territorio comunale".