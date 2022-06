Grande successo per l'iniziativa "Experience Volterra, le facce e le storie della città"

Tanti eventi e iniziative culturali per Volterra22, Prima Città Toscana della Cultura. Volterra ha deciso di puntare sul proprio enorme capitale umano, innescando un grande processo partecipativo di valorizzazione e promozione dell'esistente creando una grande rete che si estende a tutta la Toscana: oltre 300 iniziative ed eventi, manifestazioni e mostre, visite e percorsi culturali, rassegne, concerti e spettacoli per un anno intero. Per valorizzare ancora di più tutto questo, è stato creato un apposito strumento di informazione e comunicazione degli eventi, che sarà la piattaforma digitale per la messa in rete di tutto il programma di Volterra22.

Una iniziativa molto importante e significativa è 'Experience Volterra, le facce e le storie della città': un tour alla scoperta dei monumenti naturalmente ma anche e soprattutto di chi la città la vive davvero. Durante ogni visita infatti i partecipanti incontrano un personaggio diverso di Volterra che racconta loro la sua storia ed è disponibile per domande e approfondimenti. Questa iniziativa nasce dalla collaborazione tra Velathri, l’associazione delle guide della città etrusca, il Consorzio Turistico e il Comune di Volterra. A questo gruppo iniziale si è aggiunta Unicoop Firenze che ha sposato in pieno il progetto e ha deciso di promuoverlo su tutti i propri canali. Il tour, che si svolge ogni sabato alle 11 fino al 24 settembre, prevede uno sconto per i Soci Unicoop Firenze (costo Soci 15 euro anziché 20 euro) e la gratuità per gli under 18 (grazie a un contributo dell’Amministrazione Comunale). Delle prenotazioni sia telefoniche che per mail (tel. 0588 86099 - info@volterratur.it) si occupa il Consorzio Turistico Volterra Valdicecina che è aperto tutti i giorni dalle 9.30 alle 13 e dalle 14 alle 18. Un gruppo di lavoro affiatato e una ricetta culturale innovativa e vincente che sta ottenendo risultati importanti a giudicare dai numeri crescenti delle prenotazioni.