Ezio Castellani nuovo presidente dell'Associazione Conciatori

Ezio Castellani è il nuovo presidente dell’Associazione Conciatori, subentrato a Federico Caporale che ha rassegnato le proprie dimissioni per motivi personali. Il neopresidente Castellani resterà in carica sino alla prossima assemblea dei soci dell’Associazione Conciatori.

Nato a Santa Croce sull'Arno nel 1948, Ezio Castellani è tra i maggiori conoscitori del distretto toscano e dell’industria conciaria. Nel 1977, Castellani fonda la conceria Sciarada, a Castelfranco di Sotto, che si consolida negli anni azienda leader del settore, e parallelamente si interessa alle dinamiche associative del comparto ricoprendo, tra l’altro, la carica di membro del cda Assoconciatori e quella di consigliere del cda UNIC.

Con Ezio Castellani resta confermato il cda Associazione Conciatori in carica, composto dai consiglieri: Roberto Lupi (vicepresidente), Francesco Giannoni, Fabrizio Nuti, Marco Nuti, Paolo Rosati, Luca Stefanelli e Matteo Vannucci. "Esprimo innanzitutto un ringraziamento - dice il presidente Castellani - al presidente Caporale per il lavoro sin qui svolto, che per motivi personali ha dovuto lasciare la carica. Condivisione e dialogo con i soci e con i rappresentanti del tessuto socio-economico restano fondamentali nel lavoro dell’Associazione. Vogliamo continuare ad assecondare una concreta sinergia che coinvolga tutte le parti, dal pubblico al privato, che possono apportare il proprio contributo".