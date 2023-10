Muore nel sonno a 19 anni

Sono stati gli amici, con cui condivideva un appartamento in zona Tiburtino a Roma, a lanciare l'allarme. Si sono preoccupati quando non l'hanno visto alzarsi venerdì mattina. Una volta in camera la tragica scoperta: era morto. La vittima è Fabio Torromeo, 19 anni, studente universitario fuorisede originario di Teano (Caserta) ma residente a Castelfranco di Sotto.





Come riportano i colleghi di RomaToday , sono stati i Carabinieri e il personale del 118 a intervenire nella residenza privata dove alloggiano alcuni studenti. In camera il corpo privo di vita del 19enne. Senza evidenti segni di violenza sul corpo, secondo i primi accertamenti del medico legale lo studente potrebbe essere deceduto per cause naturali, un malore.Informati i familiari del giovane, la salma del 19enne è stata traslata al policlinico Tor Vergata a disposizione dell'autorità giudiziaria per i necessari accertamenti sul decesso.