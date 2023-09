Inflazione e impennata dei costi: il nuovo presidente Confesercenti area pisana già al lavoro

E’ Fabrizio Di Sabatino, titolare dell’omonimo negozio di abbigliamento in largo Ciro Menotti, il presidente Pisa di Confesercenti Toscana. Nella sede di via San Martino l’elezione da parte della presidenza riunita alla presenza del responsabile regionale del settore commercio Gianluca Naldoni e del responsabile provinciale Claudio Del Sarto.

"Abbiamo già chiesto al sindaco Michele Conti e all’assessore Paolo Pesciatini un incontro - ha detto il neopresidente - innanzitutto per presentare il direttivo e poi per affrontare una serie di questioni sul tavolo che richiedono una azione congiunta tra associazioni e amministrazione comunale". Fabrizio Di Sabatino mette a disposizione di Confesercenti Toscana la sua lunga esperienza di imprenditore "per raccogliere le esigenze dei tanti colleghi che nella nostra associazione trovano un interlocutore attento nei confronti delle amministrazioni comunali. Purtroppo chi pensava che una volta superata la tragedia del Covid la strada fosse finalmente spianata, è rimasto deluso. Stiamo vivendo periodi davvero difficili per le nostre categorie con l’inflazione e l’impennata dei costi che si abbattono sui consumi e quindi sui nostri bilanci".

Da qui l’importanza non solo della tutela sindacale ma anche della promozione. Ancora il presidente Pisa di Confesercenti Toscana: "La tutela sindacale è fondamentale per gestire tematiche che hanno ripercussioni dirette sugli imprenditori; penso alla gestione della movida fino alla sicurezza per fare due esempi. Ma una associazione deve anche mettere in campo progetti di promozione in grado di rivitalizzare la città attraendo nuovi clienti. In questo senso - conclude Fabrizio Di Sabatino - abbiamo in mente una serie di eventi che organizzeremo grazie ad al nostro ufficio dedicato che si occuperà nello specifico di questo fondamentale settore".

Le congratulazioni al neopresidente da parte del responsabile regionale del settore commercio Gianluca Naldoni: "Di Sabatino è la persona giusta per guidare un’area strategica per Confesercenti Toscana. Stiamo parlando di un imprenditore di grande esperienza molto conosciuto in città. E’ affiancato da un direttivo rappresentativo di tutti i settori e da Claudio Del Sarto nella veste di responsabile provinciale. Lui, come gli altri presidenti delle provincie di Lucca e Massa Carrara, sarà presentato ufficialmente nell’assemblea pubblica del prossimo 2 ottobre alla presenza tra gli altri del nostro presidente regionale Nico Gronchi e dell’assessore regionale Leonardo Marras".