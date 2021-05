L'estate scalda i motori: i balneari pisani eleggono il nuovo presidente

Fabrizio Fontani è ufficialmente il nuovo presidente del Sindacato Balneari Sib di Confcommercio Pisa. Figlio d'arte, erede di una famiglia di imprenditori, succede al padre, lo storico Enrico Fontani che per oltre trent'anni ha guidato i balneari pisani in tante battaglie e che assumerà il ruolo di presidente onorario. Nell'occasione dell'assemblea dello scorso 6 maggio, rappresentativa del 98% delle strutture balneari del litorale pisano, Enrico Fontani è stato insignito di una targa alla carriera, mentre non sono mancati momenti di commozione al ricordo di alcuni balneari scomparsi nell'ultimo anno.

Nel suo lavoro, il neo eletto presidente sarà supportato da due vicepresidenti di sicura affidabilità come Cristiano Scarpellini del bagno Marco Polo e Mario Tempestini del Maddalena. Con loro un consiglio allargato alla rappresentanza di stabilimenti di tutto il litorale, da Marina di Pisa a Tirrenia a Calambrone con l'elezione di: Carlo Buonanni (Bagno Laura – Tirrenia); Diva Giannelli (Bagno La Siesta – Calambrone); Elena Scalzini (Bagno Arlecchino – Marina di Pisa); Marco Bottai (Bagno Miramare – Tirrenia); Marzio Gabbrielli (Bagno Corallo – Tirrenia); Paolo Carnevali (Bagno Azzurro – Marina di Pisa); Serena Giannessi (Bagno Lido di Tirrenia); Stefano Sbrana (Bagno Gorgona – Marina di Pisa); Claudia Tampucci (Bagno Nirvana – Calambrone).

"L'estate scalda i motori e per affrontare le tante questioni ancora aperte della categoria, dai protocolli alle concessioni, occorre una rappresentanza dei balneari forte e rinnovata, guidata da un presidente autorevole e competente come Fabrizio Fontani - il commento soddisfatto del direttore di Confcommercio Federico Pieragnoli - non poteva esserci scelta migliore. Per l'impegno e la professionalità che mette in ogni cosa, Fabrizio Fontani rende orgogliosa la Confcommercio di avere in squadra un dirigente di questo calibro".

"Veniamo da un anno difficilissimo, molti di noi hanno subito la perdita di persone care ma le tante e indescrivibili testimonianze di affetto e di solidarietà ci hanno letteralmente travolto - ha dichiarato il presidente Fontani al momento della sua elezione - la bellezza del nostro lavoro è quella di poter accogliere le persone in tutti gli aspetti della vita quotidiana: cibo, pernottamenti, benessere, salute, tempo libero, attività sportive, ricreative, sociali. Continueremo ad occuparci del bilancio economico e finanziario delle nostre aziende, valorizzando anche un altro bilancio altrettanto fondamentale, quello legato alla sensibilità sociale e alla solidarietà, che anno dopo anno sempre più persone ci riconoscono grazie alle tante iniziative che il Sib Confcommercio realizza di volta in volta". Il Sib provinciale si avvarrà della struttura tecnica costituita da Donatella Fontanelli, Marina Pansera, Irene della Croce.