Fece per caso scattare un allarme bomba, poi ha mentito per coprire la sua responsabilità

Una bottiglietta chiusa con uno spago e un telefono cellulare, lasciati nei pressi della sinagoga di Pisa, avevano fatto pensare, la mattina dello scorso 2 giugno, ad un ordigno rudimentale, facendo quindi scattare l'allarme bomba. Oggi, 20 giugno, la Questura di Pisa informa che la Digos ha provveduto a denunciare un cittadino pisano per simulazione di reato.

La ricostruzione dei fatti degli inquirenti ha evidenziato che gli oggetti lasciati sul posto non hanno mai avuto la natura di un gesto dimostrativo, bensì sono stati lasciati a terra casualmente dopo che l'uomo aveva trascorso una serata di svago nel centro cittadino. Il deferimento all'Autorità Giudiziaria è risultato essere un atto dovuto nei confronti della persona indagata in quanto il giorno successivo l'accaduto, oltre l'allarme già creato, il cittadino si è recato presso le forze dell'ordine e in merito agli oggetti personali rinvenuti dalla Polizia vicino la sinagoga ha inscenato e denunciato di essere rimasto vittima di una rapina in altro luogo della città.

Di fronte alle evidenze contestate, l'uomo alla fine ha ammesso quanto commesso e si è scusato con le forze dell'ordine per l'allarme creato.